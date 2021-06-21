На Воронинских горках в Тюмени без воды на сутки останутся дома, школы и детсад. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

На Воронинских горках в Тюмени без воды останутся 24 многоквартирных дома, два учебных заведения, детский сад, два медицинских и одно спортивное учреждение, а также 199 частных домовладений и 85 административных зданий. Это произойдет 22 июня с 22.00. Здесь специалисты будут подключать сети строящейся сливной станции.

– Также возможны пониженные параметры подачи холодного водоснабжения в ЖК «Москва», ЖК «Авиатор», микрорайонах Плехановский и «Московский дворик». В домах, расположенных в границах улиц Закалужская, Гастелло, Пархоменко, Молодёжная, Самарцева, может наблюдаться снижение параметров давления в водопроводной сети, – сообщили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».

Стоит отметить, что это первое плановое отключение магистрального водопровода в 2021 году. Как пояснил директор по производству компании Дмитрий Бычков, врезка новых водоводов выполняется под давлением, незаметно для потребителей, но именно в этом случае применение новых технологий невозможно.