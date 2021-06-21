В Тюменской области за сутки потушили пожары на площади более 2,5 тысяч гектаров. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области за сутки потушили пожары на площади более 2,5 тысячи гектаров. Всего один возник – лесной (общей площадью 2,7 га).

– Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных, – 10. За сутки ликвидировано шесть лесных пожаров на общей площади 1510,5 га, два ландшафтных (площадью 1123 га), – сообщили в оперативном штабе региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областную столицу на неделе с 21 по 27 июня вернется жара. Температура воздуха достигнет тридцати градусов со знаком плюс. Правда, горожанам придется немного потерпеть дождливую погоду.