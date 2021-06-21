Ситимобил запустил в Тюмени сервис аренды электросамокатов. Фото - Сбер.

«Ситимобил», входящий в совместное предприятие Сбера и Mail.ru Group, в сотрудничестве с платформой Urent запустил в Тюмени сервис поиска и аренды электросамокатов в мобильном приложении.

Для аренды электросамоката через приложение «Ситимобил» в левой части экрана нужно нажать на переключатель «такси/самокаты». На карте отобразится расположение ближайшего электросамоката. Чтобы им воспользоваться, необходимо отсканировать QR-код, расположенный на руле, через встроенную функцию приложения.

Перед поездкой на банковской карте, привязанной к приложению, замораживается 500 рублей – это залог. После окончания поездки залог возвращается, а со счета списывается сумма согласно тарифам. Цена аренды электросамоката в Тюмени – 30 рублей за активацию поездки и далее 6 рублей за минуту. Бронирование самоката возможно на 10 минут. Это бесплатно, но доступно 5 раз в день.

Евгений Лукьянчиков, директор по развитию бизнеса Ситимобил:

– «Ситимобил» стремится сделать передвижение по городу максимально доступным и удобным для пользователя. Мы запустили платформу городской мобильности, объединив в одном приложении для жителей Тюмени возможность заказа такси и аренды электросамокатов. Мы уверены, что будущее за мультимодальными поездками, когда пользователь может попасть из точки А в точку Б наиболее удобным для него способом –это мировой тренд, который развивается и в России. Например, для длинных поездок можно вызвать автомобиль такси, а для коротких городских прогулок арендовать электросамокат.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Сбер развивает различные нефинансовые сервисы, которые делают города более удобными и комфортными для жизни. Появление аренды электросамокатов Urent в приложении «Ситимобил» – один из таких сервисов, отвечающий потребностям тюменцев. Электросамокаты идеально подходят для поездок на небольшие расстояния в городе. Это позволяет избегать скопления людей в общественном транспорте, снижает нагрузки на дороги и избавляет от поиска парковочных мест.

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