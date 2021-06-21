Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 июня 2021 года превысило 38 тысяч человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 85 и составило 38 056 человек.

За последние сутки в России выявлено 17 378 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 15,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 440 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 361 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 334 204 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 129 801 летальный исход, выздоровели 4 878 333 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени воду из водоемов проверили на наличие возбудителя коронавируса. К счастью, его не обнаружили. Результаты публикует на своем сайте местное управление Роспотребнадзора.