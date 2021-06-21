В Тюмени воду из водоемов проверили на наличие возбудителя коронавируса. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени воду из водоемов проверили на наличие возбудителя коронавируса. К счастью, его не обнаружили. Результаты публикует на своем сайте местное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что всего специалисты исследовали 345 проб воды поверхностных водоемов. Из них три пробы не соответствовали по санитарно-химическим показателям (оз. Цимлянское – по ХПК, содержанию железа, пр. Оловянникова – по содержанию железа, озеро АО ЦВМР «Сибирь» – по содержанию железа, марганца, хлоридов), две не отвечали нормативам по микробиологическим и вирусологическим показателям (оз. Круглое – по колифагам, оз. Оловянникова – по колифагам).

Также стало известно, что на сегодняшний день выдано девять санитарно-эпидемиологических заключений на этот сезон: АО «База отдыха «Верхний бор», озеро Верхнее Кривое; АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь», пруд б/н на 19-м км Червишевского тракта; АНО ОСООЦ «Витязь» (акватория озера Андреевского); ООО «Дардиель-Ски» («Кулига- парк»); МКУ УЖКХ г. Ишима; центр закаливания и плавания в холодной воде «Аквайспорт-Тюмень» (озеро Липовое); АНО ООЦСТ «Серебряный бор»; АНО ОДООЦ «Ребячья республика» и филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка».