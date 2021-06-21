В Тюмени медик спасла упавшего без сознания на остановке мужчину. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени накануне, 20 июня, медик, находившаяся на месте происшествия, спасла упавшего без сознания на остановке «Сеченова» мужчину. Сначала очевидцы услышали крик горожанина.

– Несколько секунд назад у него начался приступ эпилепсии – пена изо рта, язык прикушен. Сейчас он спит, есть пульс и дыхание, – сообщили диспетчеру скорой очевидцы.

Прибывшая через 14 минут бригада скорой помощи застала повторный приступ судорог. Медики провели 37-летнему пациенту противосудорожную терапию, затем с подозрением на сотрясение головного мозга (на затылке у него была обнаружена гематома размером 2 на 2 сантиметра) доставили в областную клиническую больницу № 2 под наблюдение специалистов, где он получил всю необходимую помощь.