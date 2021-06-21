На улице Пермякова в Тюмени автомобилистка сбила выносившего мусор мальчика. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области накануне, 20 июня, произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали семь человек, в том числе двое детей. Одно из них случилось во дворе дома № 69 на улице Пермякова.

Здесь автомобиль «Киа-Спортедж» сбил 11-летнего мальчика, который выносил мусор. 40-летняя водитель корейской машины двигалась задним ходом и не убедилась в безопасности своих маневров. Машина задела ребенка, он получил ушиб.

По информации регионального управления Госавтоинспекции, еще одно ДТП случилось на улице Чаплина, 125. Тут «Лексус» въехал в шумовой экран. По предварительной информации, 30-летний водитель не смог выбрать безопасную скорость. В аварии пострадали два человека: сам водитель и 33-летняя пассажирка.