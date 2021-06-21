В тюменском Ново-Патрушево мужчина выжил после прыжка с седьмого этажа. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени в жилом районе Ново-Патрушево очевидцы смогли наблюдать неприятную глазу картину. По их словам, молодой человек долго кричал, потом разбил окно и спрыгнул с седьмого этажа.

«Скорую вызвали оперативно, мужчина упал на козырёк нежилого на уровне второго этажа и продолжал ругаться и бить всё вокруг, пытался спрыгнуть дальше. Медикам очень сложно было его забрать, сопротивлялся. Произошло в десятом часу вечера», – написал очевидец в одном из местных сообществ в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе Управления МВД по городу Тюмени отметили, что вызов по этому поводу поступил в дежурную часть отдела полиции № 1 в 21.26. Пострадавшего доставили в больницу. За его жизнь борются медики.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что вечером 19 июня мужчина разбился насмерть, спускаясь по веревке с 6-го этажа жилого дома. Добраться до земли тюменцу не удалось. Выскользнула или порвалась веревка – не известно. Трагедия случилась на улице Олимпийской. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области подтвердили произошедшее.