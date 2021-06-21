В Тюменской области пьяный мотоциклист сбил четырехлетнего мальчика. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Центральной в селе Орловка Ишимского района накануне, 20 июня, в 20.45 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Здесь мотоциклист сбил четырехлетнего ребенка.

– По предварительным данным, мальчик играл с другими детьми напротив своего дома на другой стороне улицы. Когда побежал домой через дорогу, был сбит мотоциклом. 25-летний мужчина был пьян, показания алкотестера составили 0,73 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что мотоцикл зарегистрирован, право управления транспортом у водителя имеется. Ребенок получил тяжелые повреждения, родители сами отвезли его в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.