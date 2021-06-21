Врач из Тюмени с 40-летним стажем назвала единственный способ защититься от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Главврач Тюменской областной станции скорой медицинской помощи Лидия Остроумова считает, что единственным способом защититься от коронавируса является прививка. Женщина более сорока лет работает в системе здравоохранения.

– Наша служба первой столкнулась с COVID-19. Мы развернули все противоэпидемические мероприятия. Никто в мире такой ситуации не ожидал, но мы всегда наготове. На скорой работают особенные люди. Никто не возражал против работы с ковидными пациентами. Все понимали, что это наш долг, и были готовы действовать. Благодаря сплоченности коллектива мы справились, – передает слова Остроумовой оперштаб.

По ее словам, на чудо надеяться не надо. Сама она привилась еще в январе и утверждает, что никто от вакцинации не пострадал.

– Прививка – самое важное, что можно сделать для себя и своих близких, – резюмирует главврач.