В Тюмени мужчина пытался спрыгнуть с моста Влюбленных. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени накануне, 20 июня, рано утром мужчина пытался спрыгнуть с моста Влюбленных. Он перелез через перила, и прохожие стали отговаривать его не совершать необдуманный поступок, кто-то вызвал полицию.

– Звонок в дежурную часть отдела полиции № 4 поступил в воскресенье в 06.51. Местный житель сообщил, что увидел на мосту Влюбленных пьяного мужчину, который собирался совершить прыжок в воду с высоты, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Сотрудники правоохранительных органов немедленно выехали на место происшествия. После недолгой беседы им удалось убедить горожанина не прыгать с моста, передает «МегаТюмень».