Погода на 22 июня в Тюмени: в самый длинный день в году станет немного теплее

В Тюмени немного теплее. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 22 июня, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Днем, возможно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до наступления вечера.

Температура воздуха ночью будет плюс 12 градусов, днем – плюс 22 – 16. Вечером столбики термометров покажут плюс 14 – 13 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в северо-восточный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

В этот день почитается память святителя Кирилла Александрийского. В прежние времена день 22 июня имел еще и такое название – Кирилл Конец Весны Начало Лету. Это второй день летнего солнцестояния, и это самый длинный день в году. По этому поводу наши предки говорили, что «На Кириллу солнышко отдает земле всю свою силу». По солнцу и о предстоящей погоде судили: если оно светит днем как бы сквозь оболочку – надо вскоре ожидать дождя.