В Тюмени погаснут сразу четыре светофора. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 21 июня, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Барнаульской и Аккумуляторной, Тобольский Тракт и Т. Чаркова, Тобольский Тракт и ул. Ушакова, с 9.00 до 17.00 – в Заречном проезде, 37.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.