Погода на 21 июня в Тюмени: еще холоднее

В Тюмени станет еще холодней. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 21 июня, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Ночью пойдет дождь, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 10 – 11 градусов, днем – плюс 16 – 18. Вечером столбики термометров покажут плюс 17 – 13 градусов. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий в северо-восточный, со скоростью 1 – 9 метров в секунду.

21 июня отмечается день памяти великомученика Феодора Стратилата. В народе святого называли Колодезником, поскольку это был день копателей коледезей. Наши предки говорили, что «Стратилат грозами богат» – с этого дня наступает пора летних гроз. Приметили в старину: если во время грозы слышатся раскаты грома, то стоит ждать затяжного ненастья. Также в этот день обращали внимание на росы: если много росы, то урожай будет хорошим. 21 – 22 июня – день летнего солнцестояния.