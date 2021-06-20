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Общество20 июня 2021 16:53

Тюменка поборется за титул «королевы туризма»

Конкурс «Мисс туризм России – 2021» пройдет в Чебоксарах
Мария Толстихина
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Фото: личная страница Кристины Бариновой во "Вконтакте"

Фото: личная страница Кристины Бариновой во "Вконтакте"

Фото: соцсети

22-летняя девушка из Тюмени Кристина Баринова примет участие в конкурсе «Мисс туризм России – 2021», финал которого состоится в Чебоксарах с 19 по 25 июля. Победителя выберут путем народного голосования, так что поддержать землячку сможет каждый.

В 2019 году тюменка вошла в топ-20 конкурса «Мисс Россия». Она запускает собственный проект завтраков для девушек, в рамках которого будет рассказывать о спорте, питании, отношении к своему телу и многом другом.

Результаты конкурса объявят на финале 24 июля в Чебоксарах.