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Происшествия20 июня 2021 16:22

Тюменец погиб, спускаясь с 6-го этажа по веревке

Трагедия случилась накануне на улице Олимпийской
Мария Толстихина
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Трагедия случилась на улице Олимпийской

Трагедия случилась на улице Олимпийской

Фото: Мария Толстихина

Вечером накануне, 19 июня, мужчина разбился насмерть, спускаясь по веревке с 6-го этажа жилого дома. Добраться до земли тюменцу не удалось. Выскользнула или порвалась веревка – не известно.

Трагедия случилась на улице Олимпийской. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области подтвердили произошедшее.

– Вызов поступил 19 июня в 20.39. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место через одиннадцать минут, в 20.50. Медики констатировали смерть пациента, – сообщили в пресс-службе.