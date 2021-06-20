Тюменец погиб, спускаясь с 6-го этажа по веревке

Трагедия случилась на улице Олимпийской Фото: Мария Толстихина

Вечером накануне, 19 июня, мужчина разбился насмерть, спускаясь по веревке с 6-го этажа жилого дома. Добраться до земли тюменцу не удалось. Выскользнула или порвалась веревка – не известно.

Трагедия случилась на улице Олимпийской. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области подтвердили произошедшее.

– Вызов поступил 19 июня в 20.39. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место через одиннадцать минут, в 20.50. Медики констатировали смерть пациента, – сообщили в пресс-службе.