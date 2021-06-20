На трассе Тюмень – Омск машина улетела в кювет

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Серьезное ДТП произошло сегодня, 20 июня, в районе восьми часов утра. На 597-м километре трассы Тюмень - Омск водитель Renault Logan не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Омской области.

- Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля «Рено Логан», мужчина 1984 г.р., при движении по автодороге «Тюмень-Омск» в районе 597 километра не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет, - пояснили в управлении.

В результате аварии автомобиль опрокинулся на бок. Находившаяся в салоне пассажирка погибла на месте происшествия. 37-летний мужчина, сидевший за рулем, не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.