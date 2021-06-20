Тюменской молодежи уделят больше внимания

"Не может не радовать, что желающих проявить себя в общественно-политической сфере с каждым годом становится больше" Фото: Мария Толстихина

На XX юбилейном Съезде партии «Единая Россия» Владимир Путин уделил особое внимание созданию необходимых условий для реализации молодежи. Руководитель Тюменского регионального исполкома партии «Единая Россия», председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольга Швецова рассказала, какие отношения с молодежью в тюменском регионе.

- В Тюменской области многое делается для этого. Не может не радовать, что желающих проявить себя в общественно-политической сфере с каждым годом становится больше. В рамках образовательного партийного проекта «ПолитСтартап» мы даем участникам необходимые знания для политической деятельности, проводим встречи с известными политиками и политологами, мастер-классы по ораторскому искусству, обучение работе в соцсетях и ведению избирательной кампании.

Также в регионе реализуется проект «Политическая кухня» Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе и «Парламентские уроки» для старшеклассников. Результатом работы в этом направлении стало то, что в этом году участниками предварительного голосования «Единой России» зарегистрированы 37 человек моложе 35 лет.

- Партия и дальше будет оказывать поддержку молодым людям в реализации себя в общественно-политической сфере. Президент сообщил, что в ближайшее время будет запущена программа поддержки занятости. И мы активно включимся в эту работу, - заключила Ольга Швецова.