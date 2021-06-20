В Тюмени построили 19 домов для многодетных семей

Андрей Артюхов рассказал о поддержке многодетных семей в Тюмени Фото: "КП" Архив

Поддержка семей с детьми остается одним из ключевых приоритетов новой пятилетней программы «Единой России», основные направления которой озвучил президент Владимир Путин на XX юбилейном Съезде партии 19 июня в Москве. С ней партия пойдет на выборы в сентябре этого года. Об этом сообщил секретарь Тюменского регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

Андрей Артюхов отметил, что в Тюменской области работа по поддержке многодетных семей ведется уже давно. Для них уже построено 19 домов, к сентябрю планируется сдать 20-й дом в Исетском районе.

- За пять лет реализации партпроекта «Дом для молодой многодетной сельской семьи» мы построили 19 домов многодетным семьям с пятью и более детьми. Все они строятся только на личные средства членов партии. И нам приятно наблюдать, как обретая новый дом, семьи становятся крепче, в них рождаются еще дети. Мы продолжаем поддерживать их и дальше – помогаем со строительством хозпостроек для разведения домашних животных, навещаем и привозим подарки, - рассказал он.