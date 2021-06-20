Пропавший накануне тюменский мальчик нашелся

Ребенка нашли целым и невредимым Фото: "КП" Архив

Накануне вечером, в районе 23.00, из дома ушел 12-летний Константин Бутаков, оставив в своей комнате прощальную записку. Сегодня утром ребенка нашли целым и невредимым. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

Причина ухода названа в самой записке: мальчик пишет о желании «уйти во взрослую жизнь» в связи с многочисленными жесткими требованиями родителей. Сейчас с Костей беседует сотрудник отдела по делам несовершеннолетних, выясняя подробности произошедшего

Ребенка искали волонтеры и полиция, найти мальчика удалось утром 20 июня. Ночь он провел в подъезде одного из многоквартирных домов Тюмени.