В Тюмени из дома ушел 12-летний мальчик

Сейчас ребенка ищет полиция и волонтеры Фото: "КП" Архив

Из дома на улице Широтной ушел 12-летний мальчик Константин Бутаков. Перед уходом он оставил в своей комнате прощальную записку. Заявление о пропаже поступило в УМВД по Тюменской области, в отдел полиции № 1.

Сейчас ребенка ищут полиция и волонтеры. Возможная причина ухода, со слов матери мальчика, жесткие требования, предъявляемые ребенку дома. В последнее время он на это жаловался.

Мальчик одет в черную куртку с оранжевыми полосками вдоль молнии, серые спортивные брюки и синие кроссовки на белой подошве. Тех, кто обладает какой-либо информацией, просят направить данные в полицию.