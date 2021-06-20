Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 июня 2021 года увеличилось на 83 человека

Сводка по COVID-19 на 20 июля Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 июня 2021 года. За минувшие сутки в Тюменской области выявили 83 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный опертштаб.

Выздоровели 78 человек (за весь период - 36378), 4 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 13 пациентов находятся на ИВЛ. Под медицинским наблюдением находится 8465 человек. На перевахтовке - 312 человек.

Ранее "Комсомольская правда" писала о том, что в Тюмени ввели ряд ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом. Кроме того, до 18 июля продлен режим повышенной готовности для профилактики COVID-19. Подробнее здесь.