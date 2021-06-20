Погода на 20 июня в Тюмени: возможен дождь

Возможен небольшой дождь и усиление ветра Фото: Мария Толстихина

Сегодня, 20 июня, в Тюмени облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днём небольшой, местами умеренный дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, днём в отдельных районах порывы 16-21 м/с, температура ночью +7,+12, днём +15,+20.

Также сегодня празднуют День медицинского работника. В День медика все работники здравоохранения - медсестры, акушеры, санитары, лаборанты, фельдшеры, врачи - получают от пациентов поздравления и слова благодарности за свой нелегкий ответственную работу.