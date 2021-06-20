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Общество20 июня 2021 5:33

Погода на 20 июня в Тюмени: возможен дождь

Днем до +18 градусов
Мария Толстихина
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Возможен небольшой дождь и усиление ветра

Возможен небольшой дождь и усиление ветра

Фото: Мария Толстихина

Сегодня, 20 июня, в Тюмени облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днём небольшой, местами умеренный дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, днём в отдельных районах порывы 16-21 м/с, температура ночью +7,+12, днём +15,+20.

Также сегодня празднуют День медицинского работника. В День медика все работники здравоохранения - медсестры, акушеры, санитары, лаборанты, фельдшеры, врачи - получают от пациентов поздравления и слова благодарности за свой нелегкий ответственную работу.