Сделать рентген в тюменском Медгороде станет доступнее

Специалисты уже приступили к оптимизации работы отделения Фото: Архив "КП"

В отделении рентгенологии тюменского МКМЦ «Медицинский город» осенью сократится время ожидания и очерёдность пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе МКМЦ «Медицинский город».

Специалисты уже приступили к оптимизации работы отделения: время исследования сократится и уменьшится лучевая нагрузка на каждого пациента. Этому поспособствуют новые современные протоколы рентгенологических исследований.

«Основываясь на особенностях оборудования и специфике проводимых в регионе исследований, ранее накопленном опыте, мы готовы внедрить в практику отделения более современные, оптимальные протоколы рентгенологических исследований», - рассказал заведующий рентгенотделением Медгорода Александр Прищепов.

Для пациентов это значит, что время сканирования уменьшится, при этом без потери качества исследования. Окончательно новый вектор работы будет сформирован уже к сентябрю.