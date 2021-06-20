Тюменская дрессировщица рассказала о подготовке к заведению питомца

Инструктор уверяет, что следует учитывать размер, темперамент, предназначение и внешность животного Фото: Мария Толстихина

«Животное – не игрушка» – такую фразу можно услышать при попытке завести домашнее животное. Действительно, братья наши меньшие – это большая ответственность, и к вопросу воспитания стоит относиться серьезно и с умом. А лучше заранее ответить себе на вопрос, справитесь вы с такой ответственностью или нет.

О том, на какие аспекты стоит обратить внимание при выборе питомца, корреспонденту Megatyumen.ru рассказала тюменский инструктор по дрессировке Елена Долгачева. Специалист рассказала, какая порода лучше подойдет под ваш образ жизни, а также к какому заводчику стоит обратиться, если вы решили приобрести породистое животное.

− Во-первых, следует задать себе вопрос, уверены ли вы в желании завести собаку. Снять розовые очки, навязанные фильмами и воспоминаниями из детства, и подумать, а точно ли вы готовы решать проблемы, если они возникнут, будь то поведение или здоровье. Тратить время на ежедневные прогулки и занятия, силы на воспитание, деньги на содержание, кормление и лечение. Готовы ли смириться с лужами на какое-то время и подпорченным ремонтом, – приводит первый довод Елена.

Также инструктор уверяет, что следует учитывать размер, темперамент, предназначение и внешность животного. Это к вопросу о том, какая порода собак подойдет именно вам.

– Конечно, мы не должны закрывать глаза на внешний вид, но опираться только на него нельзя! Самая большая беда − когда люди заводят джек-рассела, мечтая о флегматике, лежащем на диване 24 часа в сутки. Предназначение – это про инстинкты и характерные особенности. Например, заводя ягдтерьера, нужно быть готовым к тому, что собака может проявлять зооагрессию − драться с собаками, гонять (и не только) кошек, душить кур в деревне. Потому что это охотники и инстинкты у них сильные. Заводя бордер-колли, не нужно удивляться острым реакциям на все быстро движущиеся объекты – машины, велосипеды, бегунов и так далее. Это пастухи, в них это заложено давно и прочно. Бороться с таким поведением бывает очень сложно, поэтому человек точно должен отдавать себе отчет в том, кого и для чего он заводит, − говорит специалист.

Еще одним важным моментом является выбор заводчика и конкретного щенка. Перед этим будет неплохо пообщаться с людьми, знакомыми с породой, и спросить у них, где стоит и где не стоит брать щенка. Кроме того, необходимо обратить внимание на тесты по здоровью − они у каждой породы свои.