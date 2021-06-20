Укус комара может привести к аллергии тюменцев

Медик отметила, что не стоит игнорировать укусы насекомых Фото: Мария Толстихина

Аллергия при контакте или укусе насекомого называется инсектной. Симптомы могут быть разными - от вздутия и волдырей на месте укуса, до удушья, сиплого голоса и даже комы. Подробнее о реакции «Мегатюмени» рассказала врач общей практики Кулаковской амбулатории, филиала ГБУЗ ТО «Областная больница №19» Ксения Жлудова.

«По статистике, аллергией страдает каждый пятый житель нашей планеты. За последние 30 лет аллергические болезни, в том числе бронхиальная астма, стали самыми быстро распространяющимися заболеваниями во всем мире. Причем рост их числа отмечается как среди взрослых, так и среди детей. На конец 2019 года более 1500 жителей Тюменского района находятся на динамичном наблюдении с астматическим статусом, из них более 400 - это дети до 14 лет», - сообщила врач.

Медик отметила, что не стоит игнорировать укусы насекомых. Часть жителей даже не подозревают, что подвержены аллергии, списывая симптомы по незнанию на другую причину, например, на разыгравшуюся солнечную погоду. Но запущенная аллергия может привести к серьезным последствиям.