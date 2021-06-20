Стрельбе из пневматического пистолета обучатся тюменские подростки

В практическую стрельбу включили дисциплину «Пневматический пистолет» Фото: "КП" Архив

Тюменским ребятам 16-18 лет покажут, как правильно стрелять из пневматического оружия. Занятия организует спортивно-стрелковый клуб «Тюменец», ТРОО «Страйкбол Урала» и Федерация практической стрельбы Тюменской области. Об этом сообщает «Тюменская линия».

Ребята обучатся практической стрельбе из пневматического пистолета, или action air. Это относительно новый вид стрелкового спорта в нашей стране, однако российские стрелки на протяжении последних пяти лет не уступают места на пьедесталах мировых первенств.

Как отмечают организаторы, летом 2014 года приказом Министерства спорта России в практическую стрельбу включили дисциплину «Пневматический пистолет». Благодаря этому дети могут профессионально заниматься этим видом спорта, участвовать в соревнованиях, получать спортивные разряды и звания.

Командой проекта также планируется проведение спортивных соревнований по практической стрельбе в дисциплине «Пневматический пистолет» для учащихся школ Тюмени. Организуют открытые тренировки и семинары для подростков, на которых и пройдет отбор участников для спортивных турниров, сборы и промежуточные турниры, а также итоговое состязание стрелков.