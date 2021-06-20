Почему лето – лучшая пора для прививки от COVID-19?

"Свежий воздух в комплексе с физической активностью служит укреплению здоровья и повышения иммунитета" Фото: Мария Толстихина

Привиться от коронавируса лучше всего летом. Специалисты тюменского центра гигиены и эпидемиологии рассказали «Тюменской области сегодня», почему для вакцинации лучше выбрать именно эту пору.

- В рационе тюменцев в настоящее время как никогда много свежих фруктов, овощей, ягод и зелени, восполняющих накопившийся за зиму дефицит витаминов и микроэлементов, - поясняют эпидемиологи.

Помимо большего запаса витаминов чем зимой важно и то, что летом люди чаще выходят на улицу и дышат свежим воздухом. Гуляют, катаются на велосипедах и других транспортах, занимаются спортом.

- Свежий воздух в комплексе с физической активностью служит укреплению здоровья и повышения иммунитета. Если вы привьетесь от коронавируса сейчас, то организм легче справится с выработкой иммунного ответа (антител) и плюсом получит дополнительную защиту от инфекций осенью, - заключили врачи.