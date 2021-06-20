Ко дню рождения Тюмени на Набережной Туры откроют выставочное пространство

На набережной появятся 3D-рисунки Фото: Мария Толстихина

Новое выставочное пространство откроется по случаю юбилея Тюмени, которое расположится в районе Свято-Троицкого монастыря. Об этом «Вслух.ру» сообщила заместитель директора департамента культуры Ирина Плесовских.

Выставка будет посвящена реке Туре, её роли в истории областного центра как главного источника процветания и развития города. Именно река определила развитие Тюмени как важнейшего пункта транзитной торговли, крупнейшего в регионе центра судостроения и судоходства.

На набережной появятся 3D-рисунки. Будут приглашены тюменские художники, ученики художественной школы им. А. П. Митинского. Также будет доступен арт-променад «Река времени» и арт-пространство «435. Точка отсчета», в рамках которого состоятся мастер-классы, показы фильмов и многое другое.

Жителям представят две новые выставки: на Текутьевском бульваре откроется выставка «Тайны старого некрополя», а на Городской площади заработает выставка «Тюменские имена на карте мира», посвящённая личностям, связанным с нашим городом и получившим всероссийское или мировое признание.