Тюменцам напомнили о правилах езды на самокатах

В этом году в Тюменской области пострадали семь детей, передвигавшихся на самокатах Фото: Мария Толстихина

Сотрудники ГИБДД Тюменской области напоминают о правилах использования самокатов, электросамокатов и других видов индивидуального транспорта. А именно: тюменцам советуют быть осторожнее, ведь устройство мощностью в 250 ватт может выйти из-под контроля.

Автоинспекторы информируют, что для езды на таких устройствах необходимо наличие водительского удостоверения категории «М» или «А». Причиной ДТП могут послужить и недостаточные навыки управления электросамокатами, а потому, прежде чем начать езду, стоит обучиться и быть уверенным в своих способностях управления.

Сотрудники ГИБДД также подчеркивают, что взрослые люди должны помнить: на самокатах запрещена перевозка пассажиров, в том числе детей. В этом году в Тюменской области пострадали семь детей, передвигавшихся на самокатах. Пять ДТП произошло с участием людей на электросамокатах.