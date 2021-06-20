Тюменцам выпадет возможность создать свой арт-объект

Флешмоб поможет раскрыть всем желающих свои творческие способности Фото: Мария Толстихина

В рамках флешмоба «Раскрась жизнь яркими красками» каждый тюменец сможет примерить на себя роль художника, а именно постараться создать арт-объект о здоровом образе жизни.

Добавить в жизнь красок жители смогут в конце июня. Это будет некая попытка воссоздать советский плакат о ЗОЖ. Как сообщает «Тюменская область сегодня», в течение месяца флешмоб поможет раскрыть всем желающих свои творческие способности.

Чтобы принять участие, нужно разработать и создать арт-объект. Затем сделать его фото и разместить снимок в сообществе «Флешмоб Раскрась жизнь яркими красками» в соцсети «ВКонтакте».