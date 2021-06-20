Пенсионеры Ялуторовска смогут насладиться танцами в сентябре

Два раза в неделю под руководством хореографа будут проводиться танцевальные занятия Фото: Мария Толстихина

С сентября 2021 года заработает танцевальный клуб дли пожилых жителей Ялуторовска. Об этом сообщает «Тюменская линия». Такую возможность населению предоставят авторы проекта «Возраст танцам не помеха», которые получили президентский грант на реализацию своей идеи. Поддержит движение Центр поддержки и развития культуры и спорта «Точка».

Два раза в неделю под руководством хореографа будут проводиться танцевальные занятия, которые адаптируют под каждого из участников. Время урока – один час. Помимо этого, запланировано проведение двух открытых-мастер классов и одного танцевального концерта с выступлением всех участников проекта «Возраст танцам не помеха» и детских творческих коллективов Ялуторовска.

«Мы хотим сделать так, чтобы у пожилых людей не возникало чувства отчужденности, ненужности, чтоб они были здоровы и дольше не старели. Мы уверены, что, организовав танцевальный клуб для пенсионеров, где они смогут встречаться, танцевать, обсуждать свои проблемы, проводить досуг, мы создадим необходимые условия для их активного, здорового образа жизни и самореализации», - рассказали организаторы.