Тюменский педагог пополнила копилку призов

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За пять лет работы Анастасия Бетехтина третий год подряд выставляет авторские образовательные программы на конкурс и занимает призовые места. В награду получает оборудование для учреждения допобразования. В этот раз она стала второй в номинации «педагог дополнительного образования технической направленности», уступив лишь тюменскому коллеге из «Гранта». Всего было семь номинаций.

- К конкурсу готовилась с марта и выдержала несколько конкурсных испытаний, считаю, что достойно, - рассказывает Анастасия Бетехтина. - В заочном этапе представила свою образовательную программу «Юный инженер». Её суть в том, чтобы научить ребят не просто погружаться в виртуальную реальность, но и создавать её самим, причём с учётом регионального компонента. Это значит, чтобы воспитанники разрабатывали полезные проекты о нашем округе, у нас есть что показать. Также отправляла экспертам видеоматериал «Визитная карточка» и видеообращение «Моё педагогическое послание профессиональному сообществу». Вышла в очный этап, где в дистанционном формате провела открытое 20-минутное занятие для ребят, которые ранее не занимались робототехникой. Сегодня задача педагогов допобразования - давать азы какой-либо профессии. Вживую приняла участие в конкурсах «4 К: командообразование, креативность, коммуникации, компетенции» и «Педагогическая риторика». Рада, что одну из трёх моих образовательных программ, выставленных на конкурс, включили в сборник регионального модельного центра. Образовательная программа «Юный инженер» принесла молодёжному центру три комплекта VR шлемов-очков.

В предыдущие годы Анастасия Бетехтина своим трудом пополнила материально-техническую базу молодёжного центра 10 робототехническими комплектами LEGO Mindstorms EV3, двумя ноутбуками и 3D принтером.