В Тюменском районе продолжается горячая пора школьных ремонтов Фото: pixabay.com

За время летних каникул преобразятся семь образовательных учреждений Тюменского района. Самые масштабные работы завершаются в андреевской школе, там уже год продолжается комплексный капитальный ремонт. Местные ребята учились на выезде – в боровской и винзилинской школах, но 1 сентября 2021 года для них откроет двери родная школа. Уже завершены строительно-монтажные работы, последние штрихи наносят отделочники, впереди – комплектование новой мебелью и оборудованием.

Также специалисты завершили ремонт кровли в наримановской школе, обустроено водоснабжение спортивного зала в муллашинской. В дошкольном подразделении богандинской школы № 1 приведены в порядок группы для малышей, установлена новая сантехника.

В горьковской школе оборудуют помещения для дошкольного отделения на 50 мест. В боровском детском саду «Журавушка» укрепляют фундамент. На этих объектах работы завершатся в августе.

В ближайшее время начнутся работы в акияровской средней школе, строители проведут ремонт вентиляции, заменят оконные и дверные блоки. Более глобальный ремонт ждет салаирскую школу, там необходимо провести отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, восстановить отмостки здания, установить дверей и прочее. Ремонт продлится около года, а потому салаирские школьники и учителя следующий учебный год проведут в Нариманова.

– Наримановская школа будет временно работать в две смены, подвоз организуем двумя школьными автобусами. Проработана организация питания. Коллективы обеих школ готовы к временному объединению в одном здании, все родители также проинформированы о предстоящих переменах, – рассказала начальник управления образования Тюменского района Ольга Буторина.