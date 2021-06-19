В Тюмени ищут главного именинника июля, которому достанется уникальное поздравление Фото: pixabay.com

В Тюмени ищут главного именинника июля, которого ожидает уникальное поздравление. Каждый тюменец ждет в свой праздник ярких эмоций, которые останутся в памяти навсегда. Таким подарком может стать уникальное поздравление имениннику.

– Если у вас есть именинник, который рожден с 1 по 31 июля, это означает и уникальный шанс необычно поздравить его, – сообщили организаторы акции.

В честь 435-летия Тюмени в областном центре запускается уникальный проект «Именинник июля», артист центра культуры и творчества «Тюмень» произнесет поздравительную речь для именинника и подарит ему собственное музыкальное произведение.

Поздравление оформят в виде видеооткрытки за несколько дней до празднования и передадут инициатору поздравления. Заявки на участие в проекте «Именинник июля» принимают до 25 июля. Заявку можно заполнить по ссылке, а также выбрать солиста коллектива для своего именинника.