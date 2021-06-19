Юные тоболяки с ОВЗ займутся оздоровительной верховой ездой Фото: pixabay.com

Юные тоболяки с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься верховой ездой и изучать основы управления лошадью благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

Проект «Под дружеское ржание» получил почти 500 тысяч рублей. Как сообщают авторы идеи – тюменская региональная общественная организация инвалидов «Равные возможности», проект направлен на социальную адаптацию и реабилитацию детей с ОВЗ и членов их семей, а также детей группы риска через общение с животными.

Для детей проведут интерактивные познавательные экскурсии, во время которых ребята, их родители, педагоги в игровой форме получат новые знания о лошадях, о технике безопасности при взаимодействии с ними, об особенностях кормления и навыках ухода. После этого все желающие смогут проехать верхом на лошади или пони и прокатиться в вагонете, запряженном одной лошадью. Участниками экскурсий станут не менее 500 человек, каждый из них получит памятный сувенир.

В конце проекта планируется проведение соревнований по типу «Рабочая тропа» и «Маршрут на управление с переходами», в которых примут участие не менее 35 человек.

– Дети с ограниченными возможностями здоровья отличаются повышенной тревожностью и эмоциональностью, а их родители часто находятся в состоянии депрессии и стресса. В семьях, воспитывающих приемных детей, также психологический климат не всегда благоприятный. Наблюдения показывают, что дети всех возрастов любят животных, и для налаживания крепких взаимоотношений с ребенком этот факт нужно использовать, – рассказали организаторы проекта.

Общение с лошадьми несёт не только обучающий характер, но и терапевтический – восстановление функций организма и гармонизация отношений.