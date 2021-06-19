Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 июня 2021 года увеличилось на 78 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 78 и составило 37 888 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 73 человека выздоровели от коронавируса, за весь период пандемии выписаны по выздоровлению 36 300 жителей, трое детей заболели (из общего числа заболевших), 10 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (из общего числа заболевших), 8 170 человек остаются под медицинским наблюдением, 312 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 17 906 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 466 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 684 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 299 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 128 911 летальных исходов, выздоровели 4 861 343 человека.