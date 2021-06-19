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Общество19 июня 2021 14:34

Тюменские школьники примут участие в фестивале «Код творчества»

Он пройдет в детском центре «Смена» в Анапе
Виктория Терина
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Тюменские школьники примут участие в фестивале «Код творчества»

Тюменские школьники примут участие в фестивале «Код творчества»

Фото: Юлия Кучеренко

Тюменские школьники поучаствуют во всероссийском творческом фестивале Российского движения школьников «Код творчества», который пройдет в детском центре «Смена» в Анапе с 21 июня по 11 июля.

Заявки на участие в фестивале принимались на конкурсной основе. Победители конкурса – ребята в возрасте от 11 до 17 лет – активные участники Российского движения школьников, имеющие достижения в творческой, информационной, социально значимой, лидерской или проектной деятельности.

Активисты предоставляли своё портфолио и решить кейсы, набор творческих заданий. От Тюменской области в конкурсном отборе победили и были приглашены на смену девять

ребят из Ишима, Тобольска, Тюмени, Тюменского, Упоровского и Ялуторовского районов.

Всего в фестивале будут участвовать около 400 активистов Российского движения школьников.