Жители Ишима могут придумать новые стрит-арты для города Фото: Юлия Кучеренко

В Ишиме для проекта «Линии города» ищут места, на которых появятся новые арты. Это даст возможность украсить невзрачные стенки и улучшить пространство города. В Ишиме уже есть два стрит-арта, один из них нарисовали в честь открытия мультицентра «Моя территория». А в этот раз центр увеличит размах и создаст пять артов.

- Скоро с лидерами городской молодежи и представителями культурной сферы мы обсудим, в рамках какой концепции будут действовать художники. После того как появится несколько вариантов, посоветуемся с жителями районов, в которых будут рисовать стрит-арты», – рассказал руководитель ишимского мультицентра «Моя территория» Павел Ханжин.

Создавать стрит-арты будут местные и приезжие художники, это позволит ишимским артерам набраться опыта.

Художники будут работать с 15 по 20 июля, а пока у каждого жителя города есть возможность предложить стенку или объект, на котором появятся рисунки. Для этого нужно указать адрес места и прикрепить фотографию. Сделать это можно с помощью анкеты или отправив заявку на почту мультицентра mt.ishim.19@gmail.com.