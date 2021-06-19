Автоинспекторы Тюмени контролируют техническое состояние автобусов Фото: pixabay.com

Тюменские автоинспекторы проверяют техническое состояние автобусов. Всего в регионе аккредитовано 16 операторов технического осмотра.

За последние три месяца техосмотр прошли 1 334 автобуса, из них 338 признали технически неисправными. У транспортных средств оказались неисправны тормозные системы, рулевое управление, элементы подвески. Всё это напрямую влияет на безопасность дорожного движения.

Чтобы приостановить использование сломанного автобуса, представителю собственника объявляется официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений.

Когда все нарушения устраняются, на дороги Тюменской области выходит исправная техника, которая используется для перевозки тысяч людей. ГИБДД в этом случае учитывает общественную значимость безопасной перевозки пассажиров.