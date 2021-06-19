В торговых центрах Тюмени откроется фотовыставка бездомных собак «Хочу домой» Фото: Юлия Кучеренко

В торговых центрах Тюмени откроется выставка «Хочу домой», там покажут фотографии собак, которые живут в приюте «Лучший друг».

Идея выставки пришла в голову Полине Абатуровой – тюменской активистке и волонтеру университетской группы зоо-просветительства. Благодаря этой выставке девушка надеется помочь животным найти новый дом. Торговые центры с большой проходимостью – отличная возможность рассказать тюменцам об этой проблеме.

- Каждое животное в процессе жизни проходит по определенным точкам, но у всех есть общая – приют. И все они одинаково хотят домой. Вопрос в том, захотят ли тюменцы стать конечной точкой для этих животных, – говорит Полина.

Стоит отметить, что на выставке будут представлены не просто фотографии собак, но и их истории – рассказы, почему они оказались в приюте.

Фотовыставка пройдет в трех торговых центрах, первым из которых станет «Кристалл», там выставка откроется 28 июля.

Проект активистка создала на выигранный грант – приз от «Моей идеи» составил 50 тысяч рублей.