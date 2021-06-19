Жителям Тюмени напомнили о полезности свежей сезонной зелени Фото: pixabay.com

Жителям Тюмени напоминают о высшей степени полезности употребления свежей сезонной зелени. Специалисты тюменского центра гигиены и эпидемиологии сообщили, что сезонная зелень, а также овощи и фрукты восполняют дефицит витаминов и минералов, способствуют укреплению здоровья и иммунитета.

Зелень абсолютно не калорийна, поэтому её возможно включать в рацион каждый день по несколько раз. Но в центре гигиены и эпидемиологии также выделили ряд противопоказаний для употребления данного вида пищи, а именно воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, диарея или аллергия.

Важно заметить, что даже при использовании зелени со своего огорода, её в любом случае необходимо тщательно промыть перед едой, чтобы удалить пыль, загрязнения и частички земли. Если употребить невымытые листья, ягоды, фрукты и овощи в пищу, то можно спровоцировать острые кишечные или паразитарные заболевания.