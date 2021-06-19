Для тюменских ремесленников провели мастер-класс по fashion-съемке Фото: pixabay.com

Тюменских ремесленников обучили fashion-съемке и основам ведения бизнеса на

мастер-классе по fashion-съемке, лекциях по созданию и продвижению своего бренда, а также встречах с опытными экспертами. Мастера Тюменской области участвовали в проекте «Путь ремесленника».

С ремесленниками работали специалисты из Москвы – дизайнер жилых и общественных пространств, исследователь темы культурного наследия и социокультурных процессов Анна Чеверева, и психолог, бизнес-коуч PCC ICF Оксана Пешкова.

- Под руководством экспертов участники акселератора составили мудборды для своих будущих проектов – коллажи, которые не просто позволяют визуализировать ремесленный продукт на стадии его разработки, но и выразить идею, смыслы, которые он в себе несет, - рассказала пресс-секретарь проекта Юлия Котикова.

Варвара Зенина из Москвы - дизайнер, специалист по русскому традиционному костюму рассказала о рождении своего бренда одежды, о трудностях, с которыми сталкиваются владельцы швейного производства, о подборе команды и коллаборациях с другими брендами.

Социальный предприниматель Альфия Кабирова поделилась историей и ценностями другого ремесленного производства, местного – проекта «Эбием» из Ялуторовска.

Для тюменцев организовали ещё и фестиваль «О любви к городу». В маркете фестиваля пригласили принять участие одного из ремесленников акселератора Андрея Протасова. Он занимается реконструкцией древних игр. Стенд с работами мастера вызвал немало интереса у участников проекта и горожан.

Кроме того, фотограф из Тюмени Максим Слуцкий и дизайн-наставник акселератора Варвара Зенина провели практический мастер-класс по предметной и fashion-съемке, в котором участвовали реальные работы ремесленников. Готовые снимки они смогут использовать для продвижения своей продукции после обучения.