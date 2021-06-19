Партия «Новые люди» будет развивать в Тюменской области новый вид спорта

Семь команд из Тюменской области сразились в тэг-регби на первом фестивале в селе Буньково. Провести праздник нового, набирающего популярность вида спорта помогла партия "Новые люди", а организатором фестиваля выступил Евгений Грязнов из Федерации регби, принявший весной участие в партийном конкурсе «Марафон идей». Его инициатива с тэг-регби понравилась жюри конкурса, и Евгений получил возможность воплотить идею в жизнь.

Тег-регби становится очень популярным в России. По мнению Грязнова, игра отлично подходит для школьников, но любой детский спорт нуждается в поддержке. Искать ее Евгений пришел весной на конкурс «Марафон идей», который по всей стране проводила партия. Он убедил жюри и зрителей, поэтому партия поддержала идею провести в Тюменской области первый фестиваль тэг-регби.

- Цель нашего проекта – популяризация и развитие лучшей игры с мячом через ее бесконтактный формат – тэг-регби. Благодаря гранту мы получили дополнительный ресурс, позволяющий расширить географию проекта и привлечь внимание общественности к этой замечательной игре, - рассказал Евгений Грязнов.

Участниками фестиваля по тэг-регби, который состоялся в селе Буньково, стали семь команд из четырех населенных пунктов региона.

Евгений Грязнов и его единомышленники уверены, что тэг-регби – честная и справедливая игра, способная воспитывать в детях командный дух, уважение к сопернику, спортивную дисциплину, волю и упорство. После удачного старта Евгений планирует провести летом серию мастер-классов по тэг-регби в учебных заведениях Тюменской области. Этим планы развития нового вида спорта не ограничиваются

- Мы решили закупить и подарить пятнадцати сельским школам спортивный инвентарь для тренировок, увеличить количество детских команд до двадцати. Главное внимание будем уделять ребятам из сельской местности. На сентябрь мы, вместе с Новыми людьми, запланировали масштабный фестиваль с участием всех школьных команд региона, - такой информацией поделился Евгений Грязнов.

Также в 2021-2022 учебном году он рассчитывает провести соревнования Регбийной школьной лиги Тюменской области.