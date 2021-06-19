Погода на 19 июня в Тюмени: преимущественно без осадков Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 19 июня, в Тюмени облачно с прояснением, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, западный 8-13 м/с, температура воздуха ночью +4, +9, днём +15, +20.

На Лариона - так на Руси называли святого Илариона - было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришел Ларион - дурную траву из поля вон», - говорили крестьяне. В народе знали: если вовремя не справиться с сорняками - они сами тебя по миру пустят. «Поле полоть - руки колоть, а не полоть - так и хлеба не молоть», - приговаривали во время неприятной работы. Впрочем, считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль. Полоть на полную луну бесполезно, даже на Лариона, - сорняки скоро опять силу возьмут.