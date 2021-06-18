Ученая из Киева впечатлена высоким уровнем организации конференции в Ханты-Мансийске Фото: itforum.admhmao.ru/2021/

Евгения Бильченко, профессор Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова в Киеве и ведущий научный сотрудник Института культурологии Национальной академии Искусств Украины, восторженно отозвалась об открытости и профессионализме организаторов и участников III международной конференции «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия», которая состоялась в столице Югры.

Она выступала на конференции по ВКС с докладом и нацелила внимание слушателей на проблемы цифрового общества как сферы тотального контроля и непредсказуемого риска. По итогам выступления некоторых своих коллег из других стран профессор из Украины дала высокую оценку дискуссии и поблагодарила модераторов и организаторов из ЮНЕСКО и правительства Югры.

– Конференция по уровню превзошла давно оседланный глобалистами Давоса форум Порту-Алегри, не говоря уже о наших местных фантазиях об искусственном интеллекте. В общем, Югра показала себя центром профи в мировой медианауке… Это реально уровень. Здесь цитируют то, что мне только снится в недоступных английских переводах. Русский Север, горжусь тобой: достойная организация диалога Европы и Азии против насилия заокеанского капитализма «слежки». Спасибо Дмитрию Будкову и Евгению Кузьмину за честь присутствовать во всем этом, – сказала Евгения Бильченко.

Конференция проходила в рамках XII Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске. В ней участвовали эксперты из 60 стран мира.