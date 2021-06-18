2 миллиона видео-соединений: какая клиника Тюмени с самыми высоким телеком-аппетитом. Фото - МегаФон.

По данным ВЦИОМ самый желаемый подарок россиян за последний год - здоровье себе, родственникам и всем людям в целом. В честь всероссийского дня медицинского работника аналитики МегаФона при помощи обезличенной статистики Big Data оценили мобильную активность тюменских лечебных учреждений.

По данным оператора самыми активными в интернете являются работники и пациенты Областной Клинической Больницы №1 Именно здесь показатель мобильного трафика лидирует в сравнении с другими медицинскими учреждениями равный 17 тысячам снимков МРТ в месяц или порядка 2млн видеозвонков в мессенджерах. А вот по голосовому общению она уступает место соседней Областной клинической больнице №2, где в среднем на одного абонента приходится 400 минут бесед в месяц.

Также Областная клиническая больница №2 заняла второе место по интернет-активности абонентов. Именно сюда обращаются более 70% пациентов за экстренной помощью. В штате учреждения работают более 1600 сотрудников. За сутки здесь загружают в сеть объем данных равный 500 000 рентгеновским снимкам. При этом за телефонными переговорами врачи и пациенты проводят суммарно 13 тысяч часов в месяц.

Третью строчку рейтинга занял Тюменский кардиологический научный центр. Здесь ежедневно мобильный интернет-трафик сравним с 1,4 тысячами КТ-снимков, на скорости 32 Мбит в сек.

«Сегодня все медицинские учреждения Тюменской области обеспечены качественными каналами связи, которые позволяют бесперебойно работать медицинским сервисам – онлайн запись к врачу, консультации, вызов врача на дом. Благодаря скоростному мобильному интернету наши абоненты-медики могут прямо из операционных собирать консилиумы, активно консультироваться online с профессионалами из других регионов», - отметил директор МегаФона в Тюменской области Дмитрий Мелихов.