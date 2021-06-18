Александр Моор поздравил тюменских медиков с профессиональным праздником. Фото - admtyumen.ru.

Александр Моор поздравил тюменских медиков с профессиональным праздником. Особые слова признательности губернатор адресовал ветеранам здравоохранения, отметив, что их труд – это великое служение во благо людей.

– В период пандемии перед всеми, кто работает в моногоспиталях, в составе специализированных бригад скорой и неотложной помощи, в стационарах и поликлиниках, в ФАПах и амбулаториях, стояла сверхзадача – оказывать помощь при CОVID-19 и сохранить высокое качество лечения других заболеваний. Вы справились с этой тяжелой нагрузкой. Низкий вам поклон за спасенные жизни, – сообщил глава региона.

Александр Моор поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд и пожелал им мира, здоровья и благополучия.