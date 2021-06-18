В Тюмени завтра погаснут сразу шесть светофоров. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения завтра, 19 июня, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 13.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц М. Горького и ул. Харьковской, М. Горького и ул. Котельщиков, на ул. Елизарова – ул. Щорса – ул. Жигулевской, на Харьковской в районе школы № 15 и на ул. Котельщиков (СК «Прибой»), с 15.00 до 17.00 – на пересечении ул. Тобольский Тракт и ул. Жуковского.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.