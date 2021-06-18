В Тюмени осудили северянина, который ударил полицейского головой в челюсть. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 30-летнего водителя. Мужчину судили по двум статьям: он сел пьяным за руль авто и ударил полицейского.

Дело было 10 февраля 2021 года. В этот день житель Нефтеюганска приехал со знакомым в Тюмень на своей машине. Они распивали алкоголь, а на следующий день решили покататься по городу. Сотрудники ДПС остановили их на улице Ставропольской.

– Водитель пытался убежать, вел себя агрессивно, его пришлось заковать в наручники. От прохождения освидетельствования он отказался, мало того, ударил своей головой сотрудника полиции в челюсть, – рассказали о приключениях северян в Тюмени в пресс-службе региональной прокуратуры.

Оказалось, что в 2019 году мужчину уже судили за пьяное вождение. В этот раз суд назначил подсудимому 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.